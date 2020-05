Che tempo che fa, Vincenzo De Luca replica a Fabio Fazio: "Naomi Campbell? Non iniziamo a sfottere

04 maggio 2020 a

a

a

Un curioso siparietto a Che tempo che fa su Rai 2, dove nella puntata di domenica 3 maggio, ospite in collegamento, c'era il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Già, perché come ricorda Fabio Fazio, De Luca aveva recentemente incassato i complementi niente meno che di Naomi Campbell, la Venere Nera che aveva molto apprezzato il piglio con cui il governatore ha gestito l'emergenza coronavirus in Campania. "Adesso poi è stato iper-modesto su questa dichiarazione estetica, ma ho letto che lei è stato apprezzato anche da Naomi Campbell. Non è da tutti...", afferma sornione Fazio. De Luca sospira, dunque risponde: "Dai Fazio, non cominciamo a sfottere. Via...". E il conduttore: "Lei è stata ospite mia qua, non mi ha detto la stessa cosa. Se permette ci sono rimasto male". Cala il sipario.

"Ad oggi, non ci sono evidenze". Contagio, le cattive notizie di Burioni all'inizio della Fase 2

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.