Fase 2, Maria Rita Gismondo: "Contagio, i trasporti pubblici il luogo più critico". Rischi e scenari

I timori con l'avvio della Fase 2 non posso mancare. A mettere in allarme su quanto potrà accadere è Maria Rita Gismondo. "Almeno sulla carta tutti hanno capito che non attenersi alle misure di sicurezza significa farsi del male". Il problema però è un altro, tutti gli italiani da lunedì si riverseranno sui trasporti pubblici. È questa per la direttrice del laboratorio di Microbiologia clinica dell'ospedale Sacco di Milano la "grossa preoccupazione". Questo significa solo una cosa: "Un'inversione di rotta", un aumento dei contagi che possono essere frenati solo se "si interviene tempestivamente", solo così "non ritorneremo al punto zero".

Nonostante l'obbbligo di guanti e mascherine, con tanto di sedili alternati e bollini segnaposto, all'interno dei mezzi sarà quasi impossibile "che la gente possa osservare sui trasporti la misura consigliata di almeno un metro di distanza dagli altri". La paura si riversa in particolare in Lombardia, dove per l'esperta, i livelli di contagio rimangono elevati. Una situazione che mette in allerta anche Giuseppe Conte che, con la Fase 2, si gioca tutto, compresa la sua poltrona.





