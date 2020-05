Coronavirus, il sospetto di Carlo Taormina: "Omicidi colposi? Intervenga la magistratura"

06 maggio 2020 a

La tesi del complotto sul coronavirus prende sempre più piede. Tra i sostenitori anche Carlo Taormina: "La storia continua. Tutto cala, dai contagi alle terapie intensive. I morti crescono o restano in numeri costantemente molto alti. Ce lo volete spiegare? Non li sapete curare? Non avete il necessario per curare? Ogni morte può essere omicidio colposo. Intervenga la magistratura". Per l'avvocato, nonché giurista, qualcosa non torna. A ridosso della Fase 2 le vittime del Covid-19 non accennano a calare, almeno non quanto dovrebbero.

Fu proprio Taormina, a inizio pandemia, a prendersela con quei "cialtroni" di governanti e a minacciare di denunciare anche i magistrati che non dovessero riconoscere la responsabilità del governo Conte 2 e delle autorità sanitarie sul disastro avvenuto in Italia.

