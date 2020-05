Giovanna Botteri e Striscia la Notizia, Frate Bucci contro la giornalista: "Sciatta, senza rispetto degli altri, radical chic fuori dalla realtà"

07 maggio 2020 a

a

a

La polemica tra Giovanna Botteri e Striscia la Notizia sembra essere stata chiusa dalla telefonata tra la corrispondente Rai da Pechino e Michelle Hunziker, ma nel frattempo si accende un altro focolaio: su Facebook, Frate Luca Bucci, per inciso fratello del sindaco di Genova Marco Bucci, ha risposto in maniera soprendente a un medico che difendeva la Botteri. "Dice cose a suo uso e consumo senza rispetto degli altri, esattamente come si presenta, senza rispetto. Non vedo come si possa scindere le due cose. È proprio una radical chic fuori dalla realtà! Si appare esattamente quel che si è, senza sconti!". E per chiarire, ancora: "Sobrietà e sciatteria sono cose diverse".

"Dice una serie di cazz***". Striscia bombarda ancora la Botteri: quel pesantissimo fuorionda di Lilli Gruber

Altro che bodyshaming, insomma. Per il frate è un problema di forma, ma pure di sostanza: "A me interessa di più quello che dice e questo fa problema per la società, come si presenta è lo specchio di quello che è. Non potrebbe presentarsi diversamente da così. Io non slego le due cose, quello che uno è, mostra". La critica alla Botteri riguarda il lato professionale della giornalista: "Le sue colpe oggettive sono quelle di giudicare il mondo con gli occhi accecati della ideologia falso-sociale, che non guarda o non sa o non vuole guardare alla economia reale".

"Non dormono perché vedono la Botteri". Boom: sapete chi ha detto queste parole? Come godono a Striscia la Notizia

Ovviamente, come riporta Repubblica, in soccorso della Botteri è arrivato il segretario metropolitano del Pd genovese, Alberto Pandolfo: "Chi dovrebbe proteggere le pesone, oltre tutto nei momenti in cui sono più esposte e fragili, le attacca sui social: è gravissimo. Come può mancare il rispetto per il prossimo da parte di chi, come frate Bucci, per missione della propria vita, ha scelto il prossimo?".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.