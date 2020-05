Massimo Giletti a Non è l'Arena: "Ho perso la fiducia nello Stato. Polizia per chi corre in spiaggia e mafiosi liberi"

11 maggio 2020 a

"Ho perso la fiducia nello Stato". Alza la voce, Massimo Giletti. A Non è l'Arena si parla di Fase 2 e decreti per rilanciare l'economia e il giornalista alza la voce, visibilmente irritato: "Ho perso un po' di fiducia, quando ho visto le forze dell'ordine che inseguono chi corre sulle spiagge e i mafiosi lasciati liberi".

"Non è possiibile che Cipriani abbia preso 600mila euro in Spagna e ancora niente in Italia - continua Giletti, contestando le inaccettabili lentezze burocratiche sugli aiuti di Stato alle imprese in crisi per l'emergenza coronavirus -. Quando moriranno tutte queste aziende lo Stato andrà in bancarotta". E non sarà piuù un problema solo di fiducia.

