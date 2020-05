Alessandro Sallusti a Non è l'Arena: "Solo grazie a Giletti, altrimenti...". Bonafede è "senza scusanti"

11 maggio 2020 a

"Ma ri crendiamo conto?". Alessandro Sallusti è sconcertato con il ministro Alfonso Bonafede e ringrazia Massimo Giletti. "Non è perché sono suo ospite che lo dico - spiega il direttore del Giornale in collegamento dal suo studio con Non è l'Arena - ma è solo merito suo se è cambiato il capo del Dap ed è stato fatto un decreto legge, non è perché la politica ha cambiato idea". Smascherato in un colpo il ministro grillino della Giustizia e pure Marco Travaglio, che in questi giorni si è dato un gran daffare per difendere Bonafede ed elogiarne l'operato.

"Qualcuno ha dimenticato cos'è la mafia". Giletti, bordata definitiva su Bonafede: l'elenco della vergogna di Stato, in diretta

Bonafede non ha scusanti, se non c'era la tua trasmissione - prosegue Sallusti rivolgedosi direttamente a Giletti - al Dap c'era ancora quel signore (Basentini, dimessosi dopo il duro scontro in diretta proprio a Non è l'Arena con il conduttore, ndr) e i boss mafiosi uscivano dal carcere".

