Alessandra Meluzzi su Silvia Romano: "Gallinella italiana dalle uova d'oro. Cosa cambia, da oggi"

Un commento infuocato. Poche, e durissime, righe. Contro il governo e di fatto contro Silvia Romano. Lo sfogo piove su Twitter nella mattinata di unedì 11 maggio e a firmarlo è il professor Alessandro Meluzzi, che punta il dito contro il pagamento del riscatto e contro le conseguenze che queso atto potrebbe avere per altri nostri connazionali e nella lotta al terrorismo: "Da oggi tutti i fondamentalisti islamici dal Mali a Dacca passando per Mogadiscio sanno che gallinella italiana dalle uova d’oro vale almeno quattro milioni euro - premette -. Sconsigliati tour in zona salvo che per conversione a Sharia con annessa Sindrome di Stoccolma a spese contribuenti", conclude Meluzzi, ancor più tagliente e scatenato.

