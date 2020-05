Silvia Romano, Ornella Vanoni sbotta: "Era felice, convertita e sposata, perché l'abbiamo liberata? Forse..."

11 maggio 2020 a

"Se Silvia Romano era così felice, convertita, sposata per sua scelta, ma perché l'avete liberata?". Ornella Vanoni affida a Twitter una domanda che sa un po' di provocazione, da par suo, e un po' da riassunto dei tanti dubbi che attanagliano molti italiani come la cantante. "Restava là e lo Stato non avrebbe regalato 4 milioni ai terroristi", chiosa la Vanoni, che poi getta in pasto al social un altro clamoroso sospetto: "Altro non so dire, o soltanto: chissà se casuale il suo ritorno per la Festa della Mamma".

Che la liberazione, l'annuncio e il ritorno in patria della cooperante milanese sequestrata per un anno e mezzo in Africa dai jihadisti di Al Shabaab siano stati fatti coincidere per motivi di convenienza mediatica? Nel dubbio, molti utenti insultano la Vanoni con commenti cattivissimi.

