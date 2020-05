Non è l'arena, Massimo Giletti incenerisce Paolo Celata: "Cosa deve fare un giornalista"

11 maggio 2020 a





Siparietto tra Massimo Giletti e Paolo Celata. Il botta e risposta è avvenuto poco prima della messa in onda di Non è l'Arena, durante i minuti finali del TgLa7, quando il conduttore si è collegato con lo studio di Giletti. "Massimo Giletti lo vedo in collegamento. Mi permetto - dice Celata - mi consento: domenica scorsa hai creato e scatenato un putiferio, mettiamola così, che la metà basta. Sarà difficile fare il bis stasera”. Una battuta che pare non essere andata giù a Giletti. Il riferimento è ormai noto: nella scorsa puntata del talk politico l'ex pm dell'antimafia Nino Di Matteo ha affermato che la sua candidatura alla direzione del Dap è sfumata, perché non voluta da molti boss mafiosi. Un'accusa ad Alfonso Bonafede, ministro della Giustizia, che ha immediatamente sollevato il polverone.

“Credo - replica Giletti liquidando la battuta di Celata - che chi fa questo lavoro deve scavare nelle notizie, cercare di darle in modo serio, onesto intellettualmente. Quindi noi facciamo questo di mestiere, però ti chiedo scusa, ho un problema dell’ultimo minuto, quindi non riesco a stare con te in collegamento più di tanto. Quindi ci vediamo subito dopo il telegiornale (…). Scusami ma c’ho un imprevisto che devo risolvere. Grazie, a dopo”, ha tagliato corto Giletti.

