Quarta Repubblica, Alessandro Sallusti contro Silvia Romano: "Nemmeno una parola di critica contro i carcerieri"

12 maggio 2020

Non fa sconti, non arretra di un millimetro, Alessandro Sallusti sul caso di Silvia Romano, una vicenda sulla quale continua ad usare toni molto critici e duri. Non arretra neppure a Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro in onda su Rete 4, nella puntata di lunedì 11 maggio. Il direttore, infatti, attacca: "Qui ai terroristi non gliene frega niente di nessuno, per la cultura italiana una vita umana non ha prezzo, bisognerebbe fare una legge che impedisca a persone di andare in posti a rischio". Insomma, dito puntato contro onlus e ong e contro chi commette scelte imprudenti. Poi, però, un'accusa diretta alla giovane cooperante milanese, a quella Silvia che ora si fa chiamare Aisha: "Mi ha colpito che non ha avuto una parola di critica per i suoi sequestratori", ha aggiunto Sallusti. Certo, non si conoscono ancora le circostanze, l'accordo per il rilascio e soprattutto le condizioni psicologiche di Silvia. Ma quel silenzio, quelle parole mancate, per ora stanno lì, restano e si fanno notare.

