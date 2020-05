Vittorio Feltri, l'affondo a Myrta Merlino: "Il tuo cartello sugli immigrati è ridicolo. Non si può regolarizzare uno regolare se è già tale"

13 maggio 2020 a

"Cara Myrta il tuo cartello grafico è ridicolo. Dice: non regolarizzare gli immigrati irregolari. Non si può regolarizzare uno regolare se è già tale". Questa la bacchettata che Vittorio Feltri infligge a Myrtra Merlino sul tema immgrati. Il direttore e fondatore di Libero ha ripreso la conduttrice di L'aria che tira su La7 per la trasmissione di oggi che si occupava, appunto, di immigrazione.

Nello specifico nel talk si parlava della legge, voluta dal ministro Teresa Bellanova, che prevederebbe la regolarizzazione di 500 mila immigrati. Una legge che si è bloccata per lo stop imposto dai cinquestelle dopo un primo accordo raggiunto da un vertice di maggioranza l'altro giorno. In particolare Feltri ha criticato il senso di un cartello grafico che chiedeva agli italiani il parere sulla regolarizzazione degli stranieri presenti in Italia in maniera irregolare.

