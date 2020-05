Striscia la Notizia, cipolle per Alessandro Sallusti? "Passione della sua compagna", ora si capisce tutto

Francesco Fredella 14 maggio 2020 a

La frutta va di moda in casa Sallusti. Sempre. Carote, cipollotti, pomodori, fragole. Durante i collegamenti televisivi con i più importanti talk, il direttore de Il Giornale sfoggia inavvertitamente ortaggi di ogni tipo alle sue spalle. Tutti, ovviamente, all’interno di elegantissimi barattoli di vetro. E Striscia la notizia, sempre attenta a quello che accade in tv, solleva un caso. Che diventa vitale in poche ore.

Sembra, intanto, che sia tutto merito di Patrizia Groppelli - compagna di Sallusti. Infatti, una fonte segreta ci racconta che la Groppelli, pungente opinionista televisiva, abbia una passione sfegatata per la frutta. E in casa Sallusti non manca mai. Mistero svelato. I video di Striscia in poco tempo sono diventati i più cliccati della Rete.

"Il mistero di Alessandro Sallusti". Alle sue spalle... inspiegabile: il dettaglio svelato da Striscia la Notizia

