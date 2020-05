Dritto e Rovescio, Giuseppe Cruciani: clamoroso "vaffa" ai politici in studio, il barista gode

15 maggio 2020 a

Siamo a Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 14 maggio. In studio, presente anche Giorgio Mulè, si dibatte sui "meriti" della politica circa il Decreto Rilancio, con rivendicazioni da una parte e dall'altra su quel pochissimi di buono che ha il testo. E a spiazzare tutti ci pensa Giuseppe Cruciani, che entra a gamba tesa: "Al cameriere lì collegato, ai baristi in difficoltà e commercianti, con tutto il rispetto dei dibattiti su chi abbia messo qualcosa, maggioranza o opposizione, nei decreti del governo, non gliene frega nulla - premette il conduttore de La Zanzara -. Ha ragione Gianluigi Paragone (presente in collegamento, ndr) quando dice che il governo ha agito con presunzione, ha voluto fare tutto da solo", conclude Cruciani, mentre un barista che partecipava alla trasmissione applaudiva a più non posso.

