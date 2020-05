Fase 2, Vincenzo De Luca da Lucia Annunziata: "Per serietà lunedì non apriamo né bar né ristoranti"

17 maggio 2020 a

"C'è un clima di confusione in Italia, basti pensare che siamo a domenica pomeriggio e dovremmo riaprire lunedì mattina, così hanno comunicato all'Italia. Voglio chiarire che noi non apriamo lunedì mattina né i ristoranti, né i pub, né altro, per serietà". Parole precise che vanno in contrasto con quelle dette ieri sera dal premier Conte, sono quelle dette dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto a In mezz'ora su Rai3, condotto da Lucia Annunziata.

"Abbiamo deciso di avere un'interlocuzione con le categorie economiche per prepararli alla sanificazione, a procurarsi dei pannelli di divisione tra cliente e cliente e per agevolare l'apertura anche di piccoli ristoranti". La Campania, spiega poi De Luca, ha preferito rinviare il via libera alla ristorazione di tre giorni, Dunque l'ok per queste attività (nel servizio al tavolo, quello da asporto era gia' possibile ad esempio per le pizzerie) solo giovedì 21 maggio.

