Non è l'arena, Sallusti disintegra Vauro sulla "tunica di Silvia Romano": volano stracci in diretta

A Non è l'arena di Massimo Giletti, nella puntata in onda su La7 domenica 17 maggio, c'è un Vauro scatenato tra insulti e urla sul caso Silvia Romano: vietato eccepire, secondo il vignettista, su qualsiasi punto che riguardi la vicenda. Tanto che Alessandro Sallusti, ospite in collegamento, ad un certo punto sbotta: "Se mi fai parlare... Vauro, fammi parlare". Poi il direttore parlando dell'abito con cui la cooperante è scesa dall'aereo piazza il carico da novanta: "Quella tunica è la divisa delle donne sottomesse", premette. Quindi, rivolgendosi alla dottoressa Andreoli, afferma tagliente: "Se lei è contenta che una ragazza si sia sottomessa, libera di esserlo...".

