Non è l'arena, Vauro su Silvia Romano: "Attaccata perché è donna". E scomoda Daniele Mastrogiacomo

Tra chi del caso di Silvia Romano ci ha capito poco c'è Vauro Senesi, particolarmente scatenato nell'ospitata a Non è l'Arena di Massimo Giletti su La7 domenica 17 maggio. Il vignettista comunista ne aveva per tutti, tra urlacci e insulti. Dunque, riferendosi alla vicenda della cooperante, ha spiegato che a suo giudizio "siamo diventati un Paese di incarogniti che odia i giovani", e già qui non si capisce bene che intenda. Dunque, Vauro aggiunge: Daniele Mastrogiacomo, quando è stato liberato, era vestito da talebano, ma non ci sono state polemiche perché è un uomo". Qualcuno però ricordi a Vauro che Mastrogiacomo non si era convertito e che quell'abito, per forza di cose, assumeva un significato differente. Infine, Vauro ribadisce: "Silvia è una giovane, e noi abbiamo bisogno di giovani in questo Paese di incartapecoriti, incluso me".

