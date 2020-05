Mario Giordano, coronavirus e vaccini: "Quando un sottosegretario del primo governo Conte..."

18 maggio 2020 a

Il tema del vaccino contro il coronavirus è stato al centro del dibattito nel talk Coffe Break, in onda su La7, Proprio su questa tema e in particolare sugli studi che si stanno effettuando il giornalista e autore del libro Sciacalli: virus, salute e soldii, Mario Giordano, conduttore anche del talk Fuori dal coro su Retequattro, racconta un retroscena del business sul vaccino anticoronavirus annunciato dalla Sanofi.

"La sanità sarà il grande business del futuro, dobbiamo interrogarci sul rapporto tra farmaci e prezzi. Vi rivelo che poi un ex sottosegretario alla Salute del primo governo Conte, mi raccontò che nel suo ufficio fossero arrivati un anno e mezzo fa dei rappresentanti di case farmaceutiche per proprorgli di acquistare per 20 milioni di euro un diritto di prelazione su un vaccino in caso di pandemia, senza sapere né il vaccino, né la pandemia"

