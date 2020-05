Sabino Cassese contro il governo e Giuseppe Conte: "Solo chiacchiere, a chi vanno quei miliardi?"

19 maggio 2020 a

Altro duro affondo di Sabino Cassese a Giuseppe Conte. A tener banco a Omnibus, il programma di La7 condotto da Alessandra Sardoni, è Fca e la richiesta di usufruire degli aiuti economici predispoti dal governo per far fronte all'emergenza coronavirus. Una richiesta che non è andata giù a molti visto e considerato che detiene una sede in Olanda. "Se Fca - mette subito le mani avanti il costituzionalista - chiede soldi per investire l'Italia è giusto concederli". Insomma, "non dobbiamo avere pregiudizi nazionalistici".

"Nessuna restrizione per ragioni politiche": Sabino Cassese, Costituzione alla mano una bomba su Conte

Da giorni infatti non si sente altro che parlare del conflitto di interessi che investono John Elkann, reo di aver preso le redini di Repubblica. Anche in questo caso Cassese spezza una lancia a favore dell'azienda degli Agnelli: "I conflitti di interesse ci sono, l'importante è che siano trasparenti". Il vero problema per il giudice emerito è un altro: "Bisogna avere certezze di come dare i soldi, servono i dati, cosa sono questi 6,3 miliardi, a chi vanno? Conte confonde le sue chiacchiere con la trasparenza ma dovrebbe dare più numeri". Più chiaro di così.

