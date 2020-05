Augusto Minzolini contro Conte: "Il paese delle meraviglie di Casalino? Poi esci in strada e la gente è disperata"

21 maggio 2020 a

Eccezionalmente in aula alla Camera e non su Facebook, si esprimeva Giuseppe Conte, il premier chiamato a riferire in aula sull'emergenza coronavirus e sulla Fase 2 ( qui l'approfondimento ). Un discorso commentato su Twitter in tempo reale da Augusto Minzolini, che non lesina critiche al premier tirando in ballo anche Rocco Casalino. Scrive infatti Minzo: "Senti Conte parlare alla Camere e pensi di essere nel paese delle meraviglie di Casalino. Poi esci per strada e tra negozi chiusi e disperati, ti accorgi di essere nell’anticamera dell’inferno", conclude tranchant.

