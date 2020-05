Ferruccio De Bortoli, lo sfogo a Tagadà: "Non ho rispettato le regole". Caos "di governo" al ristorante

21 maggio 2020 a

Il caos normativo in cui siamo immersi lo spiega, con un aneddotto, Ferruccio De Bortoli, ospite in collegamento con Tagadà, il programma di approfondimento del pomeriggio su La7 condotto da Tiziana Panella. L'ex direttore del Corriere della Sera svela di essere andato a mangiare fuori. Ma spiega anche che rispettare le regole imposte dall'ultimo dpcm è nei fatti impossibile. "Sono andato al ristorante con mia moglie, ma ho contravvenuto alla regola della distanza", premette. E ancora: "Mi sono infatti accorto di non aver rispettato la distanza al tavolo come da nuove regole. Per fortuna queste non sono retroattive", conclude sornione De Bortoli.

