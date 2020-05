Massimo Giletti sul ritorno in Rai: "Non riesco a dimenticare, davo fastidio nonostante gli ascolti. Ora il mio pensiero..."

21 maggio 2020 a

“La verità è che faccio fatica a dimenticare quello che è successo”. Massimo Giletti non nasconde l’amarezza per l’addio alla Rai, anche se lo ha condotto ad una trasmissione di successo su La7, dove con il suo Non è l’Arena offre un servizio diverso e soprattutto di livello. Negli ultimi tempi sono circolate diverse voci che vorrebbero Giletti di ritorno su Rai1 per la conduzione di un nuovo programma, ma sentendo il diretto conduttore pare che non ci sia nulla di concreto: “Avevo un programma che raccoglieva davanti allo schermo quattro milioni di persone e non si è esitato un attimo a mandarmi via perché davo fastidio. Ora il mio pensiero è solo di andare avanti fino alla fine dell’anno”. Insomma, la delusione è ancora tanta per il modo in cui è maturato l’addio alla Rai, ma un ritorno non sembra del tutto escluso.

