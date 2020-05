Alessandra Ghisleri sull'ascesa di Giorgia Meloni nei sondaggi: "Parola d'ordine, coerenza"

26 maggio 2020 a

a

a

Fratelli d’Italia si conferma in forte crescita nei sondaggi, mentre la Lega continua a perdere terreno pur rimanendo il primo partito in Italia. In collegamento a Omnibus su La7, Alessandra Ghisleri ha sottoscritto l’ascesa di Giorgia Meloni: “La parola d’ordine è coerenza” e a giudicare dalle intenzioni di voto degli ultimi mesi sembra proprio che stia pagando. Se i consensi della leader di FdI stanno aumentando costantemente tra gli italiani, quest’ultimi non sopportano invece le centinaia di persone impegnate nella task force. “Non viene vista dalle persone come un aiuto - ha spiegato la direttrice di Euromedia Research - ma come un qualcosa sul quale il governo si sta appoggiando. Tra l’altro i componenti della task force non sono retribuiti, ma vengono percepiti male. Gli italiani vorrebbero semplicemente vedere le loro proposte prese in considerazione”.

In studio c'è Giorgia Meloni? Ma come gode Nicola Porro: a "Quarta Repubblica", qualcosa con pochi precedenti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.