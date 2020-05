Viktor Orban, l'sms a Matteo Salvini: "Caro amico, siamo con te", il dettaglio tecnologico sconvolge i social

26 maggio 2020 a

“Caro amico, congratulazioni. La tua battaglia è una giusta battaglia. Siamo con te, Matteo”. All’improvviso il messaggio che non ti aspetti: Salvini incassa parole di stima e affetto da parte di Viktor Orban. “Grazie di cuore all’amico premier ungherese per il bellissimo messaggio”, è stata la replica del segretario della Lega, che oggi ha evitato il processo per il caso della Open Arms. Decisivi Matteo Renzi e i suoi tre senatori di Italia Viva, che non si sono presentati alla votazione in Giunta per le immunità parlamentari. Tra l’altro agli utenti dei social non è sfuggito un dettaglio tecnologico legato allo scambio di messaggi tra Salvini e Orban: nell’epoca di Whatsapp, note audio e dirette video, il premier ungherese si è affidato ad un sms su un Nokia vecchio stile.

