Daniela Santanchè a L'aria che tira contro Giuseppe Conte: "Marchette per tutti, nessuna ripartenza"

Daniela Santanché, ospite di l'Aria che tira in onda sui La7 e condotta da Myrta Merlino, parla dell'attuale situazione politica e della crisi economica scoppiata con il coronavirus. Attacca il governo che fa terrorismo psicologico sulla Fase 2 e adombra il pericolo di un aumento della disoccupazione a settembre. La Santanché chiede alla coalizione giallorossa di darsi una mossa e di prendere seri provvedimenti per l'economia italiana. "Qua servono i soldi, il bonus vacanze va a sottrarre altra liquidità. Il governo deve smetterla di parlare di 80 miliardi di euro, non avrebbe avuto la maggioranza per portare lo scostamento di bilancio. Se questi soldi dovevano essere messi a disposizione di imprese e lavoratori e metterli nel sistema di liquidità, poi se ci sono marchette per tutti, ma non si avvia la ripartenza, ne riparleremo a settembre".

