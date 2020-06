Non è l'Arena, Palamara su Luca Lotti: "Cosa non avevo capito". La spiegazione fa acqua da tutte le parti

01 giugno 2020 a

Si torna ancora una volta a Non è l'arena, il programma di Massimo Giletti in onda su La7 dove, nella puntata di domenica 31 maggio, la super-intervista era quella a Luca Palamara, l'ex magistrato del Csm nella bufera per una serie di intercettazioni. E nelle carte della procura spuntano anche Luca Lotti e Cosimo Ferri, con cui Palamara andò a cena. Incontri sospetti e al vaglio degli inquirenti. Chiamato a commentare quel rapporto, in particolare quello con l'ex ministro del Pd, Palamara spiega: "A proposito di quelle cene non posso negare che in quel momento ho commesso un doppio errore di sottovalutazione. Avevo sottovalutato il ruolo di Lotti nei confronti della procura di Roma", ha concluso.

