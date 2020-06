Luca Zaia, la foto degli anni '80: "Pagavo gli studi facendo il pr. Mi davano del discotecaro, ma è un autogol"

02 giugno 2020 a

Luca Zaia è il leader politico più apprezzato dagli italiani per la gestione dell’emergenza coronavirus. L’ultimo sondaggio Winpoll lo dà addirittura al 53% di gradimento, oltre 20 punti in più di Giuseppe Conte e Sergio Mattarella. E pensare che negli anni ’80 l’attuale governatore del Veneto si pagava gli studi facendo il pr per le discoteche. Nelle ultime ore è diventata virale sul web una foto risalente al quel periodo, in cui Zaia ragazzino era con dj Albertino. Proprio quest’ultimo ha riaperto il cassetto dei ricordi, parlando con il governatore leghista a Radio Deejay: “Era un grande momento, tu eri una star - ha dichiarato Zaia ad Albertino - ricordo i ragazzini in coda per un tuo autografo. Io organizzavo le feste e mi pagavo gli studi facendo il pr: tu eri la nostra special guest”. Il presidente del Veneto rivendica con orgoglio quei tempi: “Mi davano del discotecaro, ma è un autogol. Non c’è da vergognarsi, ma da esserne orgogliosi. La discoteca è una scuola di vita”.

