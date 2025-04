Linus spiana il Pd: "Persone cattive e superficiali"

E alla domanda su un coinvolgimento da parte dell’Amministrazione sulla comunicazione da tenere, Linus solleva qualche dubbio: "Mai parlato di piani di comunicazione con nessuno. Tutto top secret, tutto di nascosto, tutto sottobanco. Ovviamente non erano tenuti a farlo, si figuri. Ma veramente a questo punto ci sta anche un grande chissenefrega. Tra l’altro, visto che si nascondono dietro bandi e delibere, a me risulta che sia ancora tutto in alto mare". Nessun problema comunque per Radio Deejay visto che a detta di Linus in tanti si stanno facendo avanti per ospitarla: "Il telefono suona ininterrottamente, non c’è località che non ci stia contattando. Ma siamo troppo avanti con la stagione e sono troppo amareggiato per la scorrettezza con cui siamo stati trattati, per questa estate ce ne andremo tutti in vacanza. Per assurdo, per noi economicamente non fare Riccione è una cosa positiva, visto che abbiamo sempre dovuto aggiungere cifre importanti per fare uno spettacolo all’altezza. Gratuito, ricordo".