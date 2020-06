Coronavirus, Alberto Zangrillo al Tg5 scatena Paolo Becchi: "Per tutto il resto c'è Roberto Burioni"

03 giugno 2020 a

Una vera e propria cannonata, quella di Paolo Becchi contro Roberto Burioni, probabilmente il più celebre tra i virologi, di sicuro uno dei più ascoltati nei lunghi mesi dell'emergenza coronavirus. Il filosofo infatti rilancia su twitter un estratto dell'intervista rilasciata da Alberto Zangrillo al Tg5. Il medico del San Raffaele, come è noto, ha affermato che "il coronavirus clinicamente non esiste più", parole che hanno innescato una accesa polemica. E Zangrillo, parlando al Tg5, non arretra di un millimetro, così come non era arretrato all'indomani delle prime dichiarazioni. Un discorso che Becchi commenta così: "Direi che il capitolo virus può ritenersi chiuso". Dunque, la cannonata: "Per tutto il resto c'è Burioni", conclude.

