Maria Giovanna Maglie, Conte e il Mes. "Ha sempre fatto finta di non volere quei soldi perché sa di non poter obbedire ai 5 Stelle"

"Ha sempre fatto finta di non volerli". Maria Giovanna Maglie, in collegamento con Barbara Palombelli a Stasera Italia, legge le carte in mano a Giuseppe Conte: il premier, alla fine, prenderà i soldi del Mes anche se non può dirlo perché "non può obbedire a quel pezzo dei 5 Stelle che dice che non solo il Mes non va preso, ma va abolito. Questo dicevano i 5 Stelle nel loro manifesto fondativo". Un bel guaio, per l'avvocato di Foggia, perché il bluff prima o poi verrà scoperto.

"Il Mes per le questioni sanitarie, "stando ai calcoli di Cottarelli, sono al massimo 4 miliardi e mezzo, non di più e non certamente i 37 stanziabili". Detto questo, la Maglie si definisce "basita" dalla conferenza stampa del premier: "C'è una schizofrenia totale tra ciò che promette Conte in diretta nazionale e la realtà quotidiana degli italiani"

