Giuseppe Conte e Olivia Paladino a cena? Ecco il clamoroso menù: ripartenza, per loro nessun problema

09 giugno 2020 a

a

a

Della "fuga" di Giuseppe Conte ed Olivia Paladino ve ne abbiamo già dato conto ieri, lunedì 8 giugno. Una fuga a Velleteri, in un ristorante, prima cena fuori "informale" per il premier dai tempi del lockdown. Lui, la "first lady" e due amici. Fuori da Roma, nella speranza di non essere pizzicati, ma i paparazzi di Leggo.it li hanno pizzicati eccome (qui il servizio fotografico integrale). E gli stessi paparazzi hanno seguito con grande interesse la cena "scravattata" del premier e di Olivia. Tanto che hanno anche fatto trapelare il maestoso menù: una cena a base di crudi di pesce, con catalana di gamberi e paccheri. Il tutto accompagnato da un ottimo vino bianco. Insomma, Giuseppe Conte non è costretto a tirare la cinghia...

"Come è possibile che stia con Olivia Paladino anche se...?". D'Agostino, una bomba atomica su Giuseppe Conte

Olivia Paladino da urlo e premier Conte, fuga e... paparazzata clamorosa: sapete dove li hanno beccati?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.