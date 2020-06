Ilaria D'Amico a L'aria che tira, il sospetto sulle banche: "Siamo sicuri che lo stiano facendo?"

09 giugno 2020 a

Anche Ilaria D'Amico spara a zero sulle banche.. La conduttrice televisiva, in collegamento con L'Aria Che Tira, pur criticando il governo non può fare a meno di non notare un'insolito comportamento di alcuni istituti di credito. "Mi domando - spiega a Myrta Merlino - se siamo sicuri che tutti stiano facendo il proprio dovere, al di là delle lentezze burocratiche. Tutte le banche stanno erogando?". Al centro del dibattito la situazione delle aziende: "Tra i primi decreti - prosegue - c'è quello che garantiva liquidità attraverso le banche a chi ne aveva bisogno. Eppure - e qui subentra un sospetto - ci sono aziende sane che non hanno visto un euro, intrappolate nelle maglie della burocrazia. Ma i famosi 25mila euro dovevano arrivare con un click". Qualcosa dunque non torna, soprattutto se si considera che il governo - a detta della D'Amico - ha garantito alle banche la massima copertura.

