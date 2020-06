Giuseppe Conte, davanti a Olivia Paladino il regalo allo chef. Le malelingue: si è sprecato...

09 giugno 2020 a

Si torna alla cena di Giuseppe Conte e Olivia Paladino a Velleteri, parte terza. Una gita ai Castelli, lo scorso sabato sera, per il premier e la compagna. In fuga da Roma ma comunque sorpresi dagli obiettivi dei paparazzi. Una cena al Benito al Bosco, il celebre ristorante, il cui chef è lo stesso che prepara pranzi e cene dei leader politici in visita a Palazzo Madama, da Angela Merkel a Xi-Jinping. Per inciso, il grande cuoco è celebre anche per essere stato amico storico della famiglia Tognazzi e Gassman, per i quali cucinava negli anni '60. E sulla cena di Conte e Olivia a Velleteri emergono altri particolari. Si scopre che il presunto avvocato del popolo si è mostrato disponibile, ha salutato chi lo ha riconosciuto, non ha voluto tavoli in sale separate. E a fine cena, Conte ha voluto omaggiare l'intero staffe in particolare lo chef, Benito Morelli, regalandogli una mascherina della presidenza del Consiglio con la bandiera italiana e il simbolo dello Stato (insomma, si è sprecato...). Dunque, ha ringraziato tutti per l'ottima cena in una location da favola, nel bel mezzo del bosco del Monte Artemisio.

