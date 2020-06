Maria Elena Boschi, Antonio Zequila fuori controllo: "Mi piace, bisogna farla scatenare. Se sono superdotato...?"

10 giugno 2020 a

Un Antonio Zequila fuori controllo a La Zanzara, il programma di Radio 24 di Giuseppe Cruciani e David Parenzo. L'ex Gf si lascia andare su Maria Elena Boschi, con commenti spiazzanti. "A me piace molto Maria Elena Boschi. Perché è una donna dolce, ma secondo me nella sua dolcezza nasconde una sua sensualità. Mi piace molto. Ha una sua sensualità inespressa. Ci vuole uno che possa fargliela scatenare. Con quello giusto potrebbe scatenarsi? Diciamo di si, in questo momento è la mia donna ideale", afferma senza indugi Zequila.

Poi, le confessioni sulle sue misure: 23 centimetri. Sì, è un superdotato. "Ma non importa, l’importante è saperlo usare. Non è la quantità che fa la differenza, ma la qualità”. Quando gli ricordano che piace agli omosessuali, Zequila risponde: "Molto. Sono molto amato dal mondo omosessuale. Ma il pisello non mi ha mai attirato. Sono molto attratto dalla patata, mangio le patate. Il pesce mi rimane un po’ indigesto. Stimo tantissimo il mondo omosessuale, ho tantissimi amici, ma la mia natura mi porta ad andare a destra anziché a sinistra. E alla mia età, 56 anni, il testosterone è ancora molto alto".

