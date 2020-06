Luigi Di Maio, altra disastrosa gaffe: "Sono in Grecia". Ma non è vero: ecco il nostro ministro degli Esteri

11 giugno 2020 a

Lubiana e Atene, così distanti eppure così vicine. Anzi, praticamente identiche secondo Luigi Di Maio: la gaffe fotografica non è sfuggita agli utenti del web, che hanno travolto il ministro con l’ironia, e non solo. Il suo ufficio stampa ha spiegato che si tratta di “foto di repertorio”, ma non ci vuole un genio della comunicazione per sapere che non è il massimo pubblicare praticamente la stessa foto per accompagnare l’informativa sulle visite in due luoghi diversi, tra l’altro avvenute distanza di pochi giorni l’una dall’altra. Sabato scorso Di Maio è stato a Lubiana, in Slovenia, per affrontare il tema dei flussi turistici e ha informato i suoi fan con un post sui social corredato da una foto. Lo stesso ha fatto tre giorni dopo quando è atterrato in Grecia: eppure secondo l’immagine pubblicata si trovava sempre nello stesso posto con vestito, sfondo e mascherine identici. Una mancanza di attenzione che non è stata affatto gradita dagli utenti della rete, scatenando ironia ma anche tante polemiche.

