Mario Giordano a Stasera Italia: "Un problema di democrazia". Stati generali e Colao, cosa non è accettabile

11 giugno 2020 a

a

a

"Non ultimo, è un problema di democrazia". Mario Giordano, in collegamento con Stasera Italia, punta il dito sui misteriosi Stati generali dell'economia fortemente voluti da Giuseppe Conte per stabilire come sarà la Fase 3 dell'Italia.

"Viviamo in una Repubblica parlamentare - ricorda il conduttore di Fuori dal coro -, mi piacerebbe che quelle decisioni così importanti le prendesse il Parlamento, non una riunione di persone convocate in base non si sa su quali criteri e su un piano che viene presentato da uno che viene da Londra (il capo della task force Vittorio Colao, ndr). Bene o male, il Parlamento c'è ed è il Parlamento che deve decidere come spendere quei soldi".

"Quel casino". Conte lo ha detto sul serio. Stati generali, si comincia con la più devastante delle gaffe

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.