Massimo Giletti, crescendo devastante contro Giuseppe Conte: "Pistola ad acqua. Roba inutile. E i soldi?"

Massimo Giletti non ci gira tanto attorno. Ospite a L'Aria Che Tira il conduttore di La7 parla chiaro: "Il bazooka di Giuseppe Conte è solo una pistola d'acqua". Dei soldi che il governo aveva promesso all'Italia per far ripartire il Paese dopo l'emergenza coronavirus neanche l'ombra: "Ma dove sono - chiede Giletti -, vi invito ad andare in mezzo alle aziende. L'Europa, sempre che ci dia i fondi, questi soldi ce li dà a gennaio, ma se io sto morendo ho bisogno subito di un medico".

Insomma, per il giornalista chi sta al potere sa bene di cosa c'è bisogno. "Non siamo neppure riusciti ad abolire il Cnel - prosegue -. Gli Stati generali quindi non servono a nulla, daranno il via a una rivoluzione, quello che temo è che questa arriverà ad autunno. Io lo dissi già mesi fa che la preoccupazione vera sono le vittime della crisi". Vittime dello stesso governo che tutto fa tranne aiutare chi ha bisogno.

