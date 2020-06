Vittorio Feltri, l'ultima vergogna di Giuseppe Conte: "2,5 milioni? complimenti a Travaglio"

13 giugno 2020 a

Il Fatto quotidiano viene finanziato da 2 milioni e mezzo di euro, soldi che arrivano nelle casse del quotidiano con la garanzia fornita dallo Stato per il 90 per cento della somma, grazie alle misure previste dal decreto liquidità per aiutare le pmi dopo l'emergenza Covid. La notizia ha scatenato l'ironia del web perché il giornale di Marco Travaglio è sulle posizioni del governo Conte.

Controcorrente, come sempre, il direttore e fondatore di Libero, Vittorio Feltri, che ha voluto invece commentare su Twitter a suo modo: "Pioggia di critiche e di prese in giro sul Fatto Quotidiano perché ha ottenuto un prestito di 2 milioni e mezzo garantito dallo Stato. Io invece penso che Travaglio sia stato bravo. Sono pochi in Italia a ricevere soldi da Conte. Chi incassa sia sempre lodato", il tweet postato da Feltri,

