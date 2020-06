Antonio Maria Rinaldi sfida Conte: "Agli Stati generali mi presento così. Mi faranno entrare?"

14 giugno 2020 a

"Mi fanno entrare?". Antonio Maria Rinaldi sceglie una risata per sotterrare Giuseppe Conte, gli Stati generali e le ambizioni eccessive del governo. Il vulcanico europarlamentare della Lega, su Twitter, pubblica una propria foto, sorridente e con fiammeggiante monopattino sotto i piedi.

"Che dite se mi presento così agli Stati Generali?", domanda caustico ai suoi followers. Immaginiamo la sorpresa nella sontuosa cornice romana di Villa Doria Pamphili, la tanto decantata "sede istituzionale" in cui l'opposizione ha deciso di non mettere piede. Ma Rinaldi medita il colpo beffardo: gli chiederanno la documentazione per il bonus?

