Enrico Mentana contro chi ha imbrattato la statua di Indro Montanelli: "Emerito cog..ne, vigliacchi"

15 giugno 2020 a

a

a

"Dei mille motivi per cui imbrattare la statua di Indro Montanelli è solo un gesto da vigliacchi ce n'è uno che non andrebbe mai dimenticato: che quel monumento sorge nel luogo in cui Montanelli fu colpito da un commando delle Brigate Rosse nel 1977". Questo il post su Facebook di Enrico Mentana sulla vicenda che ha riguardato la statua di Indro Montanelli, vandalizzata a Milano.

"Non è un passante". Enrico Mentana svela la vera identità di Rocco Casalino: siamo spacciati?

Il direttore del Tg di La7 ha poi anche replicato a chi, commentando il suo post in modo ironico lo ha canzonato e scritto: 'Grande Mentana! Non si schiera mai tranne quando si mette dalla parte sbagliata.'. Mentana, da par suo, gli ha immediatamente replicato dandogli dell'"emerito cog...ne".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.