Le Iene, Roberto Burioni detta le condizioni: "Conflitto di interesse? Accetto il confronto, ma solo con..."

“Sul mio conflitto di interesse accetto il confronto, ma solo con i professori Matteo Bassetti e Andrea Crisanti che hanno partecipato alla trasmissione dove sono stato gravemente diffamato”. Così Roberto Burioni si è espresso sul servizio de Le Iene, secondo cui il noto virologo marchigiano parlerebbe pubblicamente delle possibili cure al coronavirus tacendo volontariamente il fatto di avere forti interessi economici su una di essere. “

Tutto irrimediabilmente falso ma anche, scientificamente, completamente sbagliato”, ha dichiarato Purioni in merito alle polemiche legate a Le Iene. “La stima e la chiara fama dei professori Bassetti e Crisanti mi consentono di ritenere che loro stessi ne siano perfettamente al corrente: per questo non riesco a spiegarmi le loro affermazioni televisive. Ecco, con loro sì, accetto volentieri il confronto sul mio conflitto di interesse”. La redazione de Le Iene ha fatto sapere che Crisanti ha già accettato l’invito.

