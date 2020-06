Flavio Briatore a Quarta Repubblica: "La gente incavolata e senza lavoro farà cadere Conte"

16 giugno 2020 a

"Il governo cadrà perché ci sarà la gente incavolata". Flavio Briatore, in collegamento con Nicola Porro a Quarta Repubblica, delinea un autunno caldissimo per l'Italia e per il premier Giuseppe Conte: "La gente non avrà lavoro, la gente lo farà cadere".

Umilia Giuseppe Conte con un video: "Potenza di fuoco?", Flavio Briatore scatenato



"Devono fare una riforma della burocrazia e la flat tax ed anche una riforma fiscale, altrimenti arriva la troika in Italia - spiega il manager -. Se non siamo capaci a governare meglio che venga qualcuno che ci insegni a farlo!". "Abbiamo un governo di proclami e il covid è l'assicurazione per il governo. Abbiamo gente inadeguata, che non ha strategie". Difficile dargli torto.



