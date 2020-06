Il rom insulta Matteo Salvini: "Pezzo di mer***, io sono grato a Di Maio per il reddito di cittadinanza"

17 giugno 2020 a

a

a

Un video di rara volgarità, ma che fa riflettere. Un video rilanciato sui social dal leghista Alessandro Morelli e il cui protagonista è un rom, il quale si spende nell'insulto di Matteo Salvini e nell'elogio di Luigi Di Maio. La ragione dell'elogio? Il reddito di cittadinanza ovviamente. "Ecco chi manteniamo mentre gli italiani non hanno più occhi per piangere", commenta Morelli rilanciando il video. E dunque, nella clip ecco che si sente il tizio affermare quanto segue, puntando il dito verso la telecamera: "Salvini tu sei una persona molto maleducata. Tu, Salvini... ti dico una parola: io sono di Sarajevo, zingaro bosniaco. Sono nato in mezzo alla strada. Sei un gran pezzo di m***, sei un razzista, sei un bla bla bla. Di Maio? Ha fatto una bella cosa, ci ha dato il reddito di cittadinanza: io gliene sono grato. Di Maio è stato bravo, lui e il M5s". Tutto torna, insomma...

"Poliziotti indagati per tortura? Bonafede cambi mestiere": Salvini, colpo di grazia al grillino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.