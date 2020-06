Coronavirus, Andrea Orlando: "Sono in quarantena, ho preso un aereo con un contagiato"

18 giugno 2020 a

Andrea Orlando è in quarantena per colpa di un passeggero di aereo, sui cui ha volato anche il vicesegretario Pd, che aveva il Covid. Scampato così al pericolo di averlo contratto dal compagno di partito e segretario Pd, Nicola Zingaretti, Orlando si ritrova orfa a rischio involontariamente. "Ieri sono stato contattato da una dottoressa gentilissima del Ministero della Sanità che mi ha comunicato che nei giorni scorsi avevo viaggiato su un aereo dove era presente un passeggero malato di Covid, dovrò osservare per questo alcuni giorni di isolamento. Pochi minuti dopo mi è arrivata la telefonata dell’asl del Lazio (poiché mi trovo a Roma) competente che mi ha dato le indicazioni e le prescrizioni necessarie comprese quelle per fare il tampone". Queste le sue parole pubblicate in un post sulla propria pagina Facebook.

"Nel pomeriggio mi è arrivata la mail con i riferimenti necessari per l’esame che ho fatto oggi. Questa mattina, infatti, nel complesso ospedaliero di S.Maria della Pietà, dopo qualche minuto di attesa, il personale, gentile e professionale, ha fatto il prelievo necessario. Adesso altra quarantena", spiega. Infine un appello e un ringraziamento: "Spero di essere compreso se dico che non sono esattamente entusiasta di questa ulteriore quarantena, ringrazio però tutte le donne e gli uomini (del ministero e della regione Lazio) che hanno attivato e fatto funzionare con efficienza e professionalità questo servizio a tutela della nostra salute. Stiamo vincendo il virus anche grazie a loro", conclude.

