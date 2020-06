Andrea Scanzi, Franco Bechis lo inchioda con un video: "Salvini e Renzi i cazzari del virus? Guardate cosa diceva lui a febbraio"

18 giugno 2020 a

Andrea Scanzi, che tanto andava dicendo che il coronavirus non era nulla, ora punta il dito contro Matteo Salvini e Matteo Renzi. A raccontare l'ultima trovata della firma del Fatto Quotidiano, è Franco Bechis. "L'Italia è un paese meraviglioso - cinguetta il direttore del Tempo - Andrea Scanzi, che il 25 febbraio ha girato questo video pietra miliare della storia del Covid 19 oggi manda in stampa un libro dal titolo "I cazzari del virus". Ho pensato: un'autobiografia. Macché". La copertina infatti toglie ogni dubbio: qui spuntano i volti del leader della Lega e di Italia Viva.

"Lo schiaffo di Salvini ai medici". A cosa si è ridotto Scanzi pur di insultare il leghista

Una pubblicazione che stride con il filmato pubblicato dallo stesso Bechis che ritrae uno Scanzi su tutte le furie: "Questa non è una malattia mortale porca di una putt***a ladra, ma perché la gente non esce di casa? Non succede una se**". Insomma, Scanzi si commenta da solo.

