Vittorio Sgarbi contro Roberto Benigni: "Quando palpeggiò la Carrà, peggio lui di Montanelli. Abbattiamo lo statua?"

In occasione del compleanno di Raffaella Carrà, Vittorio Sgarbi racconta uno spiacevole evento. Il critico d'arte si ricollega alle polemiche che hanno travolto Indro Montanelli definito dalle femministe e dalla sinistra "piccolo stupratore di una bambina". Sgarbi, in un video pubblicato sul suo profilo Twitter, ha lanciato una proposta provocatoria: "Quello che avete fatto con Montanelli fatelo con Roberto Benigni: abbattete la statua a Castiglion Fiorentino a lui dedicata". Il motivo". Presto detto: "Non abbiamo notizie che Benigni abbia stuprato delle ragazze - premette - però Benigni, esattamente come Montanelli, ha trattato la donna come una cosa".

Il critico torna indietro nel tempo e ricorda: "È da sempre che ci penso ma come mai è stato perdonato? In una trasmissione della Carrà vestita di rosso, Benigni arrivò, le saltò addosso, la buttò per terra, cominciò a spalpeggiarla chiedendole di fargli vedere, nella maniera più volgare del mondo, la pass***". E ancora: "Peggio di qualunque Montanelli e dicendo davanti al mondo 'per me la donna è un oggetto".

