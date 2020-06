Vittorio Sgarbi a valanga contro Danilo Toninelli: "Il suo cervello è clinicamente scomparso"

21 giugno 2020 a

Non è mai troppo tardi per uno sfottò a Danilo Toninelli, il grillino reginetto di gaffe tornato a farsi vedere negli ultimi giorni, predicando la bontà del Mes forse solo nel vano e disperato tentativo di farlo ingoiare agli elettori grillini, che sul fondo salva-Stati verranno traditi un'altra volta. Ma si diceva, lo sfottò. A firmarlo è Vittorio Sgarbi, che nello spazio di pochi caratteri picchia duro su Twitter contro l'ex ministro palestrato. Prima, il critico d'arte riprende una dichiarazione di Toninelli: "Non c'è alternativa a questo governo". Dunque, facendo il verso alle recenti dichiarazioni di Alberto Zangrillo, Sgarbi aggiunge: "Anche il suo cervello è clinicamente scomparso", il riferimento è ovviamente a quello di Toninelli.

