Vittorio Sgarbi a Quarta Repubblica: "Palamara come Buscetta, voi state tranquilli?"

22 giugno 2020 a

a

a

Luca Palamara "come Tommaso Buscetta". Vittorio Sgarbi "legge" nella testa dei magistrati e in studio a Quarta Repubblica ospite di Nicola Porro si lascia andare a uno dei suoi classici, clamorosi commenti. "Nella logica dei buoni processi serve un pentito e Palamara è come Buscetta".

"Comportamento gravemente incomprensibile". Giletti, bomba definitiva su Bonafede: il video esclusivo

Insomma, taglia corto il deputato eletto alla Camera con Forza Italia, è giunta "l'ora di Palamaropoli!". Il professore si fa però più serio quando alle intercettazioni di Palamara lega lo scontro tra il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e il pm anti-mafia Nino Di Matteo. "Palamara e Di Matteo dicono che nella magistratura c'è un inquinamento mafioso e stiamo tranquilli?". La risposta può darsela ciascuno di noi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.