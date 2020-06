Francesca Verdini, bikini da favola in spiaggia: paparazzata così insieme a Matteo Salvini

23 giugno 2020 a

a

a

Mentre il settimanale Chi pubblica le foto del primo bacio in pubblico tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, Oggi rilancia con gli scatti di Matteo Salvini e Francesca Verdini innamorati più che mai in spiaggia a Sabaudia. In particolare la rivista pone l’accento sulla forma fisica invidiabile della 27enne, compagna del leader della Lega da circa un anno e mezzo. A dispetto dei 20 anni di differenza, i due sembrano molto complici: si abbracciano, si baciano e giocano a racchettoni. Inoltre, non si può non notare il bikini da urlo della Verdini, che si lascia apprezzare per il fisico scolpito e in particolare per il lato B, ben immortalato dalle foto di Oggi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.