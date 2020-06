Augusto Minzolini a Stasera Italia: "Governo orfano", mancano una visione e il pragmatismo del Nord

25 giugno 2020 a

“Questo governo è orfano di una realtà importante: manca la rappresentanza degli interessi del Nord”. Così Augusto Minzolini è intervenuto in collegamento con Verona Gentili a Stasera Italia, la trasmissione in diretta su Rete4. “Il problema del centrodestra - sottolinea l’editorialista de Il Giornale - è che stando all’opposizione non riesce a rappresentare questi interessi nelle stanze dei bottoni, di conseguenza certe domande ed esigenze non arrivano al governo”. La cui politica è troppo sbilanciata sul dato assistenziale: “È stato prevalente - dichiara Minzolini - perché quella è la risposta che è in grado di dare l’esecutivo presieduto da Giuseppe Conte. È mancata una visione e soprattutto quel pragmatismo di impresa che è espresso da quelle realtà che, non me ne voglia nessuno, sono sempre state il motore dell’economia di questo paese”.

