Rocco Casalino, Lorenzo Battistello del primo GF: "Quando è scoppiata la pandemia, nella nostra chat...", clamoroso

26 giugno 2020 a

a

a

Ve lo ricordate Lorenzo Battistello, concorrente della prima edizione del Grande Fratello, quella a cui prese parte anche Rocco Casalino, l'attuale portavoce di Giuseppe Conte? Bene, Battistello si è concesso in una lunga intervista a Radio Cusano Campus, in cui ha anche snocciolato aneddoti e pareri proprio su Caslino. Oggi cuoco in Spagna, Lorenzo rivela che "Casalino era presente nella chat su WhatsApp con i concorrenti del GF1, dove ci scriviamo spesso. Quando è scoppiata la pandemia - sottolinea - molto saggiamente ci ha scritto un messaggio per dirci: ragazzi, non posso avere distrazioni in questo periodo, quindi esco dalla chat perché devo rimanere concentrato su una situazione molto importante". E ancora, Battistello aggiunge: "Io ho seguito la sua prima carriera in tv quando ha iniziato a TeleLombardia, era molto determinato a far carriera nel mondo del giornalismo e delle comunicazioni - rimarca -. Conoscendolo, sapevo che da qualche parte sarebbe arrivato. Non mi aspettavo a questi livelli, ma non sono sorpreso. Se lo merita di più proprio per questo, perché quando hai un’etichetta così commerciale e così denigratoria quando si parla di cose serie, è difficile", conclude. Insomma, un Casalino promosso a pieni voti.

"Così gli immigrati si comprano i permessi, la mangiatoia di Conte-Casalino". Salvini, video-choc e denuncia

Come hanno osato? Per Rocco Casalino non c'è più posto: Stati generali, al tavolo di Conte succede l'impensabile

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.